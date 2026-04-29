Еврокомиссия обвинила Meta в нарушении Закона о цифровых услугах

Еврокомиссия заявила, что Instagram и Facebook, принадлежащие компании Meta, нарушили Закон о цифровых услугах – утверждается, что Meta не приняла эффективных мер для предотвращения доступа к своим платформам лиц младше 13 лет. Об этом говорится в предварительных результатах расследования в отношении компании.

"Несмотря на то, что собственные условия использования Meta устанавливают минимальный возраст для безопасного доступа к Instagram и Facebook на уровне 13 лет, принятые компанией меры по обеспечению соблюдения этих ограничений, похоже, неэффективны", – говорится в заявлении ЕК.

В качестве примера указано отсутствие эффективных механизмов проверки возраста пользователя – в заявлении отмечается, что несовершеннолетние могут указать ложный год рождения при регистрации. Инструмент Meta для сообщения о пользователях младше 13 лет Еврокомиссия назвала "сложным и неэффективным".

"Оценка Meta противоречит многочисленным данным со всего Европейского союза, указывающим на то, что примерно 10-12% детей младше 13 лет пользуются Instagram и/или Facebook", – говорится в заявлении.

Представитель Meta заявил, что компания не согласна с предварительными результатами расследования.

"Мы ясно заявляем, что Instagram и Facebook предназначены для людей в возрасте 13 лет и старше, и у нас есть меры для выявления и удаления аккаунтов пользователей младше этого возраста. Мы продолжаем инвестировать в технологии для поиска и удаления несовершеннолетних пользователей и поделимся дополнительной информацией на следующей неделе о новых мерах, которые скоро будут внедрены", – передает его слова The Guardian.

Представитель компании добавил, что определение возраста пользователей – это "общеотраслевая проблема, которая требует общеотраслевого решения". По его словам, Meta продолжает "конструктивное взаимодействие" с Еврокомиссией.

Как отмечается в заявлении ЕК, теперь Meta может ознакомиться с материалами расследования и представить письменный ответ. Если выводы Еврокомиссии в итоге подтвердятся, она сможет официально признать компанию нарушителем и наложить штраф.