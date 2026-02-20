Еврокомиссия одобрила сделку по выкупу министерством экономики и энергетики Германии немецких активов "Роснефти" — Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Комиссия пришла к выводу, что <...> сделка не вызовет опасений по поводу конкуренции, учитывая ограниченные рыночные позиции компаний", — сообщили в Еврокомиссии, уточнив, что проверка была проведена по упрощённой процедуре.

После одобрения сделки германское ведомство сможет закрепить государственный контроль над активами "Роснефти" на постоянной основе вместо продления доверительного управления, срок которого истекал 10 марта 2026 года.

Речь идёт о долях российской компании в трёх немецких НПЗ: PCK Raffinerie в Шведте (54,17%), MiRO в Карлсруэ (24%) и Bayernoil в Вогбурге (28,57%). Осенью 2022 года эти активы были переданы в доверительное управление Федеральному сетевому агентству Германии.

В октябре 2025 года США ввели санкции против "Роснефти", но позже вывели немецкий бизнес компании из-под ограничений.

"Роснефть" ранее называла действия немецких властей экспроприацией и оспаривала их в суде. Весной 2023 года суд в Лейпциге отклонил иск, признав решения Берлина правомерными из-за рисков сбоев в энергоснабжении. В компании настаивали, что Rosneft Deutschland выполняла все требования регуляторов и обеспечивала поставки нефтепродуктов в полном объёме.

Весной 2024 года Министерство экономики Германии объявило о начале продажи немецких активов "Роснефти".

