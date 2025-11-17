Bloomberg: цена на российскую нефть упала до минимума за 2,5 года

13 ноября цена на российскую нефть марки Urals, поставляемой из порта Новороссийска, упала до самого низкого уровня за последние два с половиной года – до 36,61 доллара за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Похожая динамика наблюдалась и в отношении нефти, поставляемой из портов в Балтийском море. Как отмечает Bloomberg, 14 ноября обе цены немного выросли.

Цены на нефть из России начали падать с конца ноября – после объявления санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Ограничения вступят в силу 21 ноября, при этом некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки и ищут альтернативные источники поставок, пишет Bloomberg.