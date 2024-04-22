Еврокомиссия открыла второе расследование в отношении TikTok

Европейская комиссия начала второе расследование в отношении онлайн-платформы TikTok. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ЕК в понедельник, 22 апреля, расследование призвано "оценить, могла ли компания нарушить закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA ) при запуске TikTok Lite во Франции и Испании". Об этом сообщает "Немецкая волна".

Поводом для расследования стала функция приложения TikTok Lite, позволяющая пользователям зарабатывать баллы. По данным Еврокомиссии, эта система вознаграждений была запущена "без предварительной тщательной оценки рисков, которые она влечет за собой. В частности, речь идёт о рисках, связанных с эффектом привыкания".

17 апреля Еврокомиссия запросила у TikTok отчет об оценке рисков для TikTok Lite. У компании были сутки на предоставление регулятору документов, но она не сделала этого. Теперь у TikTok есть сутки, чтобы предоставить отчет об оценке рисков, и время до 3 мая, чтобы передать другую запрошенную информацию.

Если компания TikTok не выполнит это условие, ЕК может наложить штрафы или приостановить действие программы вознаграждений TikTok Lite на территории ЕС.