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Еврокомиссия подаёт в суд на Венгрию и Польшу за дискриминацию ЛГБТ+

Парад равенства в Варшаве – столице Польши

Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти Евросоюза – запустила судебные процессы против Венгрии и некоторых районов Польши за нарушение основных прав ЛГБТ+.

В Венгрии в июне 2021 года был принят закон, который запрещает "демонстрацию или пропаганду" гомосексуальности и смены пола в образовательных материалах и телешоу для несовершеннолетних. Закон был принят в рамках более широкого "Закона о борьбе с педофилией". В Венгрии утверждают, что он направлен на защиту детей, а не против ЛГБТ+.

В Польше в 2020 году более ста районов на юго-востоке страны объявили себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ+". Эти муниципалитеты обязались "воздерживаться от действий, поощряющих терпимость к гомосексуальности".

"Европа никогда не допустит, чтобы части нашего общества подвергались стигматизации", говорится в заявлении Еврокомиссии. "Равенство и уважение достоинства и прав человека являются основными ценностями Евросоюза", напоминает Еврокомиссия, обещая использовать все свои инструменты для защиты этих ценностей.

У Венгрии и Польши, которые входят в Евросоюз, есть два месяца, чтобы ответить на обвинения Еврокомиссии.

  • В марте 2021 года Европарламент принял резолюцию, согласно которой все 27 членов Евросоюза объявляются "зоной свободы" для ЛГБТ+.
  • Еврокомиссия имеет право подать в суд на членов Евросоюза, если решит, что они не соблюдают законы блока. На нарушителей могут быть наложены крупные штрафы.
  • В России с 2013 года действует закон о "гей-пропаганде", запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. За "гей-пропаганду" гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей. Представители ЛГБТ+ в России регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.

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