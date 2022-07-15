Еврокомиссия подаёт в суд на Венгрию и Польшу за дискриминацию ЛГБТ+

Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти Евросоюза – запустила судебные процессы против Венгрии и некоторых районов Польши за нарушение основных прав ЛГБТ+.

В Венгрии в июне 2021 года был принят закон, который запрещает "демонстрацию или пропаганду" гомосексуальности и смены пола в образовательных материалах и телешоу для несовершеннолетних. Закон был принят в рамках более широкого "Закона о борьбе с педофилией". В Венгрии утверждают, что он направлен на защиту детей, а не против ЛГБТ+.

В Польше в 2020 году более ста районов на юго-востоке страны объявили себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ+". Эти муниципалитеты обязались "воздерживаться от действий, поощряющих терпимость к гомосексуальности".

"Европа никогда не допустит, чтобы части нашего общества подвергались стигматизации", говорится в заявлении Еврокомиссии. "Равенство и уважение достоинства и прав человека являются основными ценностями Евросоюза", напоминает Еврокомиссия, обещая использовать все свои инструменты для защиты этих ценностей.

У Венгрии и Польши, которые входят в Евросоюз, есть два месяца, чтобы ответить на обвинения Еврокомиссии.