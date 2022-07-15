Еврокомиссия подаёт в суд на Венгрию и Польшу за дискриминацию ЛГБТ+

Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти Евросоюза – запустила судебные процессы против Венгрии и некоторых районов Польши за нарушение основных прав ЛГБТ+.
В Венгрии в июне 2021 года был принят закон, который запрещает "демонстрацию или пропаганду" гомосексуальности и смены пола в образовательных материалах и телешоу для несовершеннолетних. Закон был принят в рамках более широкого "Закона о борьбе с педофилией". В Венгрии утверждают, что он направлен на защиту детей, а не против ЛГБТ+.
В Польше в 2020 году более ста районов на юго-востоке страны объявили себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ+". Эти муниципалитеты обязались "воздерживаться от действий, поощряющих терпимость к гомосексуальности".
"Европа никогда не допустит, чтобы части нашего общества подвергались стигматизации", говорится в заявлении Еврокомиссии. "Равенство и уважение достоинства и прав человека являются основными ценностями Евросоюза", напоминает Еврокомиссия, обещая использовать все свои инструменты для защиты этих ценностей.
У Венгрии и Польши, которые входят в Евросоюз, есть два месяца, чтобы ответить на обвинения Еврокомиссии.
- В марте 2021 года Европарламент принял резолюцию, согласно которой все 27 членов Евросоюза объявляются "зоной свободы" для ЛГБТ+.
- Еврокомиссия имеет право подать в суд на членов Евросоюза, если решит, что они не соблюдают законы блока. На нарушителей могут быть наложены крупные штрафы.
- В России с 2013 года действует закон о "гей-пропаганде", запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. За "гей-пропаганду" гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей. Представители ЛГБТ+ в России регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
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