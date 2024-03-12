Еврокомиссия посоветует начать переговоры о вступлении Боснии в ЕС

Еврокомиссия будет рекомендовать лидерам ЕС начать переговоры о вступлении в союз Боснии и Герцеговины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы поняли, что недостаточно просто ждать, когда Западные Балканы станут к нам ближе. Недостаточно просто сказать, что дверь открыта. Мы должны взять на себя ответственность и всячески поддерживать их на пути к нашему Союзу", – сказала фон дер Ляйен.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят рекомендации Еврокомиссии на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

Босния и Герцеговина получила статус кандидата в Евросоюз в 2022 году. Для вступления стране нужно привести свои законы в соответствие с законами блока и доказать, что её институты отвечают демократическим нормам. "Всего за год был достигнут бóльший прогресс, чем за десятилетие", – сказала Фон дер Ляйен, отметив "впечатляющие шаги" Боснии на этом пути.

После войны в середине 1990-х годов в Боснии и Герцеговине сохраняется межэтническая напряжённость. Пророссийски настроенный лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, например, что намерен ослаблять страну, пока та не распадётся.

Другие пять стран Западных Балкан – Албания, Сербия, Косово, Черногория и Северная Македония – тоже находятся на пути в Евросоюз, но на разных этапах. Вступление может занять годы, но после российского вторжения в Украину европейские чиновники стали активнее "выманивать" Западные Балканы из-под влияния Кремля, пишет Associated Press.