Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Главу Республики Сербской встретили в Черногории акциями протеста

Милорад Додик в Подгорице ассоциируется с "нежелательными лицами", 27 февраля 2024
Милорад Додик в Подгорице ассоциируется с "нежелательными лицами", 27 февраля 2024

Пророссийский глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик 27 февраля посетил Черногорию, где его встречали сотни протестующих, выразивших ему своё недовольство.

Додик, посетивший на минувшей неделе российский Татарстан, где встречался с Владимиром Путиным, прибыл во вторник в Подгорицу для встречи со спикером парламента Черногории Андрией Мандичем.

Простестующие у здания парламента против встречи Мандича с Додиком, держали транпаранты, среди которых были заметны и надписи "Посланникам Путина въезд запрещëн". Об этом сообщила Балканская служба Радио Свобода / Радио Свободная Европа.

Милорад Додик, находящийся под санкциями со стороны США и Великобритании за несоблюдение им Дейтонских соглашений (*) и нарушение суверенитета Боснии, 21 февраля провёл свою четвёртую встречу в Путиным за два года, прошедшие после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Додик говорил Путину, что Республика Сербская отказывается присоединяться к западным санкциям против России и противодействует устремлениям Боснии к вступлению в НАТО.

(*) Соглашения о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившие конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Масштабные санкции США и ЕС
Embed
Масштабные санкции США и ЕС

No media source currently available

0:00 0:24:33 0:00

Масштабные санкции США и ЕС

За войну в Украине и гибель Навального

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG