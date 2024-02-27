Главу Республики Сербской встретили в Черногории акциями протеста

Пророссийский глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик 27 февраля посетил Черногорию, где его встречали сотни протестующих, выразивших ему своё недовольство.

Додик, посетивший на минувшей неделе российский Татарстан, где встречался с Владимиром Путиным, прибыл во вторник в Подгорицу для встречи со спикером парламента Черногории Андрией Мандичем.

Простестующие у здания парламента против встречи Мандича с Додиком, держали транпаранты, среди которых были заметны и надписи "Посланникам Путина въезд запрещëн". Об этом сообщила Балканская служба Радио Свобода / Радио Свободная Европа.

Милорад Додик, находящийся под санкциями со стороны США и Великобритании за несоблюдение им Дейтонских соглашений (*) и нарушение суверенитета Боснии, 21 февраля провёл свою четвёртую встречу в Путиным за два года, прошедшие после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Додик говорил Путину, что Республика Сербская отказывается присоединяться к западным санкциям против России и противодействует устремлениям Боснии к вступлению в НАТО.

(*) Соглашения о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившие конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг.