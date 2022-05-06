Еврокомиссия предлагает на 3 месяца отсрочить нефтяное эмбарго против РФ

Еврокомиссия - после возражений ряда стран ЕС, прежде всего Венгрии - внесла коррективы в предлагаемый ею шестой пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину.

В новом предложении, которое в пятницу обсуждают послы стран ЕС в Брюсселе, содержится более долгий переходный период перед введением эмбарго на поставки российской нефти. По словам члена Еврокомиссии Паоло Джентилони, согласно новому предложению эмбарго вступит в силу через 9 месяцев, а не к концу года, как планировалось ранее.

Кроме того, для ряда стран - Венгрии, Словакии, вероятно также Чехии - будет сделано исключение до 2024 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбанранее заявил, что не поддержит шестой пакет санкций в том виде, в котором он был предложен. По его словам, нефтяное эмбарго станет разрушительным для экономики Венгрии. Он также сказал, что против санкций в отношении религиозных лидеров - в санкционный список предлагалось включить предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.

Позиция Орбана вызвала одобрение заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который назвал его слова "мужественным шагом". Других лидеров ЕС Медведев сравнил со "стадом".

Санкции для их вступления в силу должны одобрить все страны ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу сказала, что нефтяное эмбарго - непростой шаг, но в долгосрочной перспективе ЕС не может полагаться на поставки энергоносителей из России и не должен финансировать российский бюджет, средства которого идут на войну.