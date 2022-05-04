Евросоюз планирует ввести нефтяное эмбарго против России в рамках шестого пакета санкций после начала войны в Украине. В странах ЕС запретят вещание трёх государственных телеканалов, Сбербанк и ещё два крупных банка отключат от системы межбанковской коммуникации SWIFT. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС планирует составить список российских граждан, подозреваемых в причастности к военным преступлениям в Буче под Киевом — с целью их дальнейшего привлечения к ответственности. Agence France-Presse сообщает, что в санкционный список так же попадёт предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев).

Предполагается, что в пункт о нефтяном эмбарго будет внесено исключение для двух особо зависимых от российского экспорт стран — Венгрии и Словакии. Они смогут покупать нефть в России по существующим контрактам до конца 2023 года.

Для вступления в силу санкции должны одобрить все страны ЕС. Ранее против ограничений на импорт нефти выступала Венгрия, однако до этого момента Будапешт голосовал за все предложенные ограничения.