Еврокомиссия предложит сократить потребление газа на 15%

Власти Евросоюза намерены предложить странам-участницам добровольно сократить использование природного газа на 15% со следующего месяца. Это вызвано опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива, передаёт агентство Bloomberg.

Добровольные ограничения могут быть включены в постановление, сопровождающее план сокращения спроса энергоносителя "Сохрани газ для безопасной зимы". Еврокомиссия собирается опубликовать этот план 20 июля. Он также будет включать рекомендации по снижению энергетических затрат на отопление и охлаждение и рыночные меры для экономии газа.

Как заявил во вторник еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, Еврокомиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток – 1", который был закрыт с начала этого месяца на ремонт. До начала ремонта трубопровод работал примерно на 40% мощности.

По данным Bloomberg, власти ЕС хотят закрепить за собой право обязывать страны-участницы сокращать потребление газа, если добровольных ограничений будет недостаточно. Эта мера требует одобрения со стороны государств-членов, которое комиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренного совещания министров энергетики. Большая часть стран выступает против принудительных ограничений.

Как пишет агентство ТАСС, президент России Владимир Путин заявил во время визита в Иран, что для увеличения поставок газа в Европу можно использовать "Северный поток – 2". 22 февраля Германия остановила процесс запуска газопровода в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".