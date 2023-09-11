Еврокомиссия: при таможенном досмотре россиян нужен здравый смысл

Представитель Еврокомиссии после публикации разъяснений ведомства относительно невозможность ввозить в ЕС определённые товары из России, заявил, что таможенные органы стран Евросоюза должны руководствоваться "здравым смыслом", в частности, по отношению к личным вещам въезжающих в ЕС российских граждан.

Как заявил представитель Еврокомиссии Дэниэл Ферри в ответ на вопрос корреспондента Deutsche Welle, власти стран Евросоюза, в компетенции которых действия таможенных органов, обязаны учитывать обстоятельства, принимая решение об изъятии у граждан России вещей, подпадающих под запрет об импорте. В частности, человек, пересекающий границу в одежде, подпадающей под ограничения, "вряд ли намеревается обойти санкции" и, соответственно, его не будут просить на таможне раздеться и отдать таможенникам одежду. Распространяется ли это исключение, например, на косметику, мобильные телефоны или ноутбуки, импорт которых в ЕС также запрещён, представитель Еврокомиссии прямо не сказал.

При этом Ферри подтвердил, что въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях может расцениваться как запрещённый импорт. Именно об автомобилях было прямо сказано в разъяснении Еврокомиссии от 8 сентября. По словам Ферри, ситуация с личными вещами россиян отличается от ситуации с "дорогим автомобилем", и это "учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза". Будут ли конфисковывать на границе дешёвые автомобили, он не уточнил.

Радио Свобода ещё в июле сообщало о случаях ареста автомобилей с российскими номерами на таможне в Германии и о том, что теоретически на таможне могут конфисковать и другие ввозимые россиянами товары, в том числе косметику, чемоданы, ноутбуки и мобильные телефоны, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты и так далее. При этом, в отличие от автомобилей, о случаях ареста или конфискации личных вещей россиян на таможне стран ЕС не сообщалось.

Разъяснения Еврокомиссии вызвали бурную реакцию в прокремлёвских российских СМИ, которые обвиняют ЕС в расизме. Бывший президент России Дмитрий Медведев написал, что к россиянам в ЕС относятся как к "шариковым" (превращённый в человека пёс из повести Михаила Булгакова - РС), и предложил отозвать российских дипломатов из Евросоюза.