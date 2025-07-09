Европарламент осудил военные преступления России в Украине

Европейский парламент принял резолюцию, в осуждающую продолжающиеся военные преступления России в Украине.

Документ был одобрен в среду 507 голосами "за", при 77 "против" и 45 воздержавшихся. В резолюции подчеркивается, что полномасштабное вторжение России в Украину, начавшееся в феврале 2022 года, разрушило мир и стабильность в Европе, а также серьезно подорвало глобальную безопасность. Россия названа "наиболее значительной и непосредственной угрозой для европейской безопасности".

Евродепутаты подчеркивают, что Россия несет исключительную ответственность за развязанную агрессивную войну, и что нарушения прав человека, военные преступления и другие нарушения международного права, совершенные российскими военными и официальными лицами, не могут оставаться безнаказанными. Особое возмущение депутатов вызывают российские атаки на мирных граждан, а также намеренное и систематическое разрушение гражданской инфраструктуры Украины. В документе указывается, что депортация украинских детей в Россию может быть частью стратегии Кремля, направленной на уничтожение национальной самоидентичности украинцев.

Евродепутаты отмечают, что Россия продолжает совершать жестокие преступления против мирного населения Украины. По данным украинских властей, около 16 000 украинских гражданских лиц в настоящее время находятся в заключении на территории России и временно оккупированных районов Украины. Более 70 000 украинцев, включая детей, гражданских и военных, официально числятся пропавшими без вести.

В резолюции резко осуждаются казни украинских военнопленных, которые Женевская конвенция признает военными преступлениями. Европарламент выразил полную поддержку расследованиям в отношении российских официальных лиц, проводимым Международным уголовном судом, и приветствовал соглашение между Советом Европы и Украиной о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Депутаты настаивают на привлечении к ответственности всех виновных в военных преступлениях в Украине и призывают Россию немедленно согласиться на всеобъемлющий обмен пленными по формуле "всех на всех". Кроме того, резолюция подчеркивает необходимость более эффективных военных, экономических, политических и дипломатических усилий со стороны ЕС и его партнеров для прекращения российской агрессии и достижения устойчивого прекращения огня.

Евродепутаты также призывают ЕС ускорить процесс конфискации замороженных российских государственных активов в пользу Украины, заявляя, что юридические механизмы для этого уже существуют, а промедление станет "непростительным провалом политики европейских правительств".

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