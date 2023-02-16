Европарламент поддержал Навального и других политзаключённых из России

Европарламент в четверг принял резолюцию "О бесчеловечных условиях содержания Алексея Навального". В документе, внесённом представителями пяти фракций Европарламента, говорится о том, что Навальный, ранее подвергшийся отравлению, с января 2021 года находится под стражей, при этом подвергаясь пыткам, произвольным наказаниям и психологическому давлению.

В документе содержится призыв освободить Навального и других российских политзаключённых, осуждённых за их связи с Навальным, выступления против войны в Украине или по статье о так называемых фейках об армии. Названы в частности имена оппозиционеров Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы, муниципального депутата Алексея Горинова, журналистки Марии Пономаренко, художницы Саши Скочиленко и других. Подчёркивается, что Европарламент "солидарен с Навальным и другими храбрыми российскими политзаключёнными в их борьбе за демократию в России". Пока Навальный и другие заключённые не освобождены, необходимо обеспечить доступ к ним врачей и адвокатов, соблюдать нормальные условия их содержания.

Европарламент также призвал органы ЕС поддерживать российское гражданское общество и помогать правозащитникам, активистам и независимым журналистам из России.

В резолюции также говорится, что и Украина, и демократия в России должны победить, и "обе эти победы станут в том числе победами для Алексея Навального", причём ЕС должен помочь в достижении обеих этих целей. В то же время президент России Владимир Путин должен, как говорится в резолюции, предстать перед судом "за преступления против собственного населения".

Европарламент ранее неоднократно принимал резолюции как в поддержку Навального, так и с осуждением российской агрессии против Украины. В новейшем документе эти темы увязаны между собой. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер; руководство ЕС и отдельные страны союза неоднократно призывали власти России освободить Навального или облегчить условия его содержания.

Навальный, находящийся в колонии строгого режима во Владимирской области, недавно сообщил, что на полгода отправлен на строгие условия содержания - что, помимо прочего, означает, что ему не будут предоставлять свидания.