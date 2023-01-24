Под стражей остаются 24 участника протестов в поддержку Навального

В российских колониях и СИЗО остаются 24 участника протестов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Ещё двадцать вышли на свободу, отбыв сроки. Это следует из инфографики "ОВД-Инфо", опубликованной ко второй годовщине масштабных протестов в России.

На митингах в поддержку Навального, который был арестован в январе 2021 года, когда вернулся в Россию после лечения от последствий отравления, задержали почти двадцать тысяч человек. Против 186 из них в 41 регионе России возбудили уголовные дела. Это была крупнейшая волна политических репрессий в современной России до начала войны с Украиной, отмечает "ОВД-Инфо".

Большинство тех, кто всё ещё находится под стражей, обвинили по статье о применении насилия к полицейским – в основном неопасного для их жизни и здоровья или за угрозы такого насилия. Ещё двое остаются в СИЗО или колонии по статье о повреждении имущества: один, по версии следствия, поджёг автомобиль Росгвардии, другой – пнул и закидал снежками машину ФСБ.

Против ещё нескольких отбывающих наказание, в том числе Алексея Навального, дела были возбуждены по статье об организации экстремистских сообществ, ими российские власти признали Фонд борьбы с коррупцией и Штабы Навального.

Среди всех 186 фигурантов уголовных дел более 80% – мужчины, в том числе восемь – несовершеннолетние. В Москве дела завели на 55 человек – больше, чем на жителей других регионов России. Пять человек заявили о пытках.