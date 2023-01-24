Под стражей остаются 24 участника протестов в поддержку Навального

В российских колониях и СИЗО остаются 24 участника протестов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Ещё двадцать вышли на свободу, отбыв сроки. Это следует из инфографики "ОВД-Инфо", опубликованной ко второй годовщине масштабных протестов в России.
На митингах в поддержку Навального, который был арестован в январе 2021 года, когда вернулся в Россию после лечения от последствий отравления, задержали почти двадцать тысяч человек. Против 186 из них в 41 регионе России возбудили уголовные дела. Это была крупнейшая волна политических репрессий в современной России до начала войны с Украиной, отмечает "ОВД-Инфо".
Большинство тех, кто всё ещё находится под стражей, обвинили по статье о применении насилия к полицейским – в основном неопасного для их жизни и здоровья или за угрозы такого насилия. Ещё двое остаются в СИЗО или колонии по статье о повреждении имущества: один, по версии следствия, поджёг автомобиль Росгвардии, другой – пнул и закидал снежками машину ФСБ.
Против ещё нескольких отбывающих наказание, в том числе Алексея Навального, дела были возбуждены по статье об организации экстремистских сообществ, ими российские власти признали Фонд борьбы с коррупцией и Штабы Навального.
Среди всех 186 фигурантов уголовных дел более 80% – мужчины, в том числе восемь – несовершеннолетние. В Москве дела завели на 55 человек – больше, чем на жителей других регионов России. Пять человек заявили о пытках.
- После отравления в августе 2020 года ядом "Новичок" Алексей Навальный находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.
- Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
- Политика отбывает срок во Владимирской области. В середине июня 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Своё уголовное преследование Навальный и его сторонники называют политическим.
- За время нахождения Навального в колонии российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с оппозиционером. Штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны "экстремистскими организациями" и запрещены в России, десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию.
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