Европарламент призвал пересмотреть запрет на въезд машин с номерами РФ

Европарламент 9 ноября принял резолюцию "Об эффективности санкций в отношении России", в которой выступил за дальнейшее ужесточение санкций, введённых в связи с российским вторжением в Украину, и в то же время призвал Еврокомиссию пересмотреть её интерпретацию санкционного режима в отношении ввозимых в ЕС личных автомобилей и других вещей российских граждан.

В резолюции подчёркивается, что эффективность санкций зависит от чёткого соблюдения санкционного режима странами, которые его ввели, и их сотрудничества между собой. Попытки обхода санкций предлагается приравнять к соучастию в военных преступлениях. Предлагается создать централизованный орган, который на уровне ЕС отслеживал бы попытки обойти санкции. Все страны-кандидаты на вступление в ЕС Европарламент призвал присоединиться к санкционному режиму - этого не сделали, например, Сербия и Турция, а также Грузия, которая пока не является официальным кандидатом. Также в документе содержится призыв полностью закрыть рынок ЕС от поставок ископаемого топлива российского происхождения и снизить так называемый потолок цен на нефть, введённый странами G7 и ЕС. В документе также содержится призыв найти правовые механизмы для конфискации замороженных российских активов для их использования в целях восстановления Украины.

Депутаты также призвали ввести ограничения на импорт российских и белорусских удобрений, расширить ограничения в отношении импорта алюминия, ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, проекта "Арктик СПГ 2" и "Газпромбанка".

Наряду с этими предложениями, направленными на ужесточение санкционного режима, в резолюции содержится пункт 13, в котором есть призыв к Еврокомиссии "пересмотреть интерпретацию санкций, ведущую к аресту и конфискации предметов и транспортных средств, предназначенных исключительно для личного пользования". По мнению Европарламента, подобная интерпретация "дискредитирует цель и инструмент санкций".

Резолюции Европарламента не обязательны для исполнения.