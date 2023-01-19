Европарламент призвал создать трибунал по российской агрессии

Европарламент принял резолюцию с призывом создать специальный трибунал по вопросу об агрессии России в отношении Украины.
За принятие резолюции проголосовали 472 депутата, 19 – выступили против, 33 – воздержались. В документе говорится, что с февраля 2014 года Россия ведет незаконную и необоснованную агрессивную войну против Украины, которую она "перезапустила" 24 февраля 2022 года.
"Агрессивная война Российской Федерации против Украины представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН, основополагающих принципов международного права и различных международных соглашений", – подчёркивается в резолюции.
Также в документе говорится, что российские войска нанесли неизбирательные удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре, убили тысячи украинских мирных жителей и совершили террористические акты, затронувшие гражданскую инфраструктуру по всей стране.
Согласно резолюции, Европарламент "твердо убежден, что создание специального трибунала послужит очень чётким сигналом как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что Путин и российское политическое и военное руководство могут быть осуждены за преступление агрессии в Украине".
- В ноябре 2022 года депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании России страной–спонсором терроризма. Россия называется в ней государством, использующим методы терроризма во время войны. Депутаты также заявили, что готовят почву для привлечения президента Владимира Путина и его правительства к международному трибуналу. В МИД России назвали принятие этой резолюции "недружественным шагом" и "частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении России".
- В декабре Европарламент признал массовый голод 1932–33 годов – Голодомор – актом геноцида народа Украины. Депутаты также осудили вновь совершаемые против украинского народа преступления России, в том числе целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины в зимний период.
- Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и инфраструктуре в ходе вторжения в Украину.
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