Депутаты Европарламента на заседании 23 ноября приняли резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Депутаты заявили, что готовят почву для привлечения президента Владимира Путина и его правительства к международному трибуналу.

"Регулярные атаки и зверства, совершаемые Российской Федерацией против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфрастурктуры и другие серьёзные нарушения международного гуманитарного права приравниваются к актам террора против населения Украины и составляют военные преступления", — говорится в тексте документа.

Россия признаётся в нём страной, использующей методы терроризма во время войны. Страны Евросоюза депутаты призвали разработать новое законодательство, которое позволило бы помещать целые государства в список террористов. Сейчас в террористический список ЕС можно добавлять только организации и отдельных людей.

Депутаты призвали страны Евросоюза организовать поддержку созданию специального трибунала по агрессии России против Украины. Перед голосованием отмечалось, что документ должен стать шагом в судебном преследовании президента России Владимира Путина и его правительства.

Резолюция не обязывает европейские страны к действиям и имеет символическое значение. За неё проголосовали 494 депутата, 44 воздержались, 58 проголосовали против.