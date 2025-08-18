Зеленский и лидеры ЕС прибыли в Белый дом на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры ведущих стран Европы, самого ЕС и НАТО прибыли в понедельник в Белый дом, где пройдёт встреча президентов США и Украины для обсуждения путей завершения войны России против Украины.

Ожидается, что Дональд Трамп встретится сначала с Владимиром Зеленским, а затем и с лидерами Европы, среди которых канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер не входящей в ЕС Великобритании Кир Стармер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейских руководителей встречают с почестями, выстроен почётный караул. Трамп ранее написал, что для него большая честь принимать столь большое число европейских лидеров.

Трамп приветствовал Зеленского лично - в отличие от европейских руководителей.

Встреча Трампа с Зеленским, как ожидается, пройдёт в Овальном кабинете. В ней примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог. С Келлогом Зеленский встретился ранее в понедельник. С украинской стороны, как сообщается, во встрече примут участие глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак.

До отъезда в Белый дом Зеленский провёл недолгую встречу с европейскими лидерами. Ожидается, что он прибудет в Белый дом после того, как приедут все остальные лидеры.

Премьер-министр Италии Мелони перед встречей с Трампом заявила, что цель визита европейских руководителей - поддержать как Украину, так и мирные инициативы президента США.

Встреча в Вашингтоне организована спустя несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что будут обсуждаться российские условия прекращения войны. Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не готова отказываться от своего суверенитета над оккупированными Россией территориями. Точное содержание российских предложений при этом не раскрывается.