Европейские законодатели призвали к освобождению Саакашвили из тюрьмы

Десятки законодателей, бывших и действующих политиков из стран Евросоюза, включая бывших президентов Латвии и Украины, выступили за освобождение из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Его задержание в начале октября сразу после прибытия в Грузию привели к обострению политической атмосферы в этой южнокавказской стране.

Пребывание Саакашвили за решёткой должно быть отменено до тех пор, пока не начнут действовать справедливые юридические процедуры. Грузинская демократия должна выйти из нынешнего политического кризиса.

Открытое совместное обращение европейских законодателей, подписанное 18 октября, было направлено руководителям Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента.

Авторы обращения считают, что судебная система в Грузии не пользуется общественным доверием и поэтому призывают грузинские власти покончить с политически мотивированным правосудием в стране.