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Европейский момент истины. В Грузии оценивают последствия гомофобной акции

Рейд на офис организации "Тбилиси Прайд" Photo: Mzia Saganelidze (RFE/RL)

В ночь на среду, разъярённая толпа противников Прайд-недели, впервые приводящейся в Грузии с 1 июля, сорвала с флагштока у здания парламента флаг Евросоюза. Затем звёздно-синий флаг ЕС разорвали и сожгли публично, перед телекамерами.

Грузинские религиозные фанатики, возможно и не подозревали, что это именно европейский флаг, а не ЛГБТ сообщества, запланировавшего в кавказской стране первый "Парад достоинства" на 5 июля. Активисты ЛГБТ впоследствии сами отменили шествие во избежание кровопролития, которое казалось неминуемым: фанатики заняли весь проспект имени Шота Руставели. Их было так много и, главное, они были столь озлоблены, что всегда довольно профессиональная и умелая местная полиция на этот раз лишь спешно эвакуировала и прикрывала собой тех, кто мог стать жертвой расправы. В том числе всех, кто одет слишком ярко, носит серьгу – как польский турист, которого один из громил зарезал на улице почти до смерти, "подозрительно худощав и строен" будучи мужчиной и так далее.

Хроника последних дней развивалась так.

5 июля – в день, когда в столице Грузии должен был пройти Марш достоинства в поддержку ЛГБТ-сообщества, правые радикалы собрались в центре Тбилиси, разгромили офисы неправительственных организаций, избили более 50-ти представителей СМИ и вынудили организаторов марша отменить мероприятие.

6 июля проспект Руставели разделился надвое: у здания парламента собрались люди, осудившие действия ультраправых и то, как на них отреагировали власти 5 июля – эта акция носила название "За свободу", а у храма Кашвети – те, кто хотел помешать проведению этой акции.

Итог: полиция задержала более 100 человек, которые пытались помешать проведению акции "За свободу".

Еще совсем недавно невозможно было даже представить себе публичное сжигание флага Европы в стране, последние четверть века неутомимо стремящейся к сближению с ЕС и НАТО. И западные институты и политики отреагировали на это незамедлительно:

"Конституция Грузии наделяет всех одинаковыми правами на мирные собрания и свободу выражения мнения. Государство обязано защищать эти свободы. Когда власти смотрят, как радикальные группировки избивают журналистов и ЛГБТ+ людей, – это тревожный признак разрушения верховенства закона. Когда грузинские лидеры, «Грузинская мечта» вместо выполнения своего мандата гаранта Конституции спекулируют этим вопросом и не осуждают виновных, – это только подстрекает насилие. Ничего удивительного, что полиция не смогла и не хотела защищать пострадавших", – написала депутат Европарламента Виола фон Крамон в своем Twitter.

Протест против акции ЛГБТ-сообщества в Тбилиси 5 июля
Протест против акции ЛГБТ-сообщества в Тбилиси 5 июля

Грузия, как демократическое государство и само грузинское общество, на данном этапе экзамен на принятие европейских ценностей, каковыми являются толерантность, способность объединяться несмотря на различия, уважение к меньшинствам и к их праву не просто на существование, но равноправие и самовыражение, – не выдержали: религиозные фанатики, в том числе крепкие молодчики в черных майках и с профессиональными бойцовскими нарукавниками, в течение двух дней гонялись на центральных проспектах за гражданами страны, оформившей в 2014 году "Евроасоциацию", врывались в офисы неправительственных организаций, до крови избивали журналистов, в том числе репортёра Радио Свобода, выполняющих свой профессиональный долг.

Об иллюзии просвещения

Теперь общество пытается оценить, как такое стало возможно и почему. Легче всего объяснить произошедшее непрофессионализмом правительства Ираклия Гарибашвили, правящей партии "Грузинская мечта", а также "секретным контрактом", который якобы в своё время заключил президент РФ Владимир Путин с основателем "мечты", миллиардером Бидзиной Иванишвили: дескать таким способом власти пытаются вернуть Грузию в лоно России. Такой миф ходит сейчас по Тбилиси.

Но в реальности дела обстоят гораздо хуже: проблема в очевидной несовместимости с фундаментальными европейскими ценностями мировоззрения одной из самых пассионарных страт грузинского общества. А некоторые интеллектуалы считают, что, возможно, корни уходят даже ещё глубже: это проявление несовместимости современной европейской идентичности с доминантной грузинской идентичностью, основанной на этническим национализме и православии как "главной системе ценностных координат".

Акция против ЛГБТ-парада в Тбилиси 5 июля
Акция против ЛГБТ-парада в Тбилиси 5 июля

Нельзя сказать, что в этом смысле Грузия не менялась на протяжении последней четверти века, когда, после завершения гражданской войны и двух жестоких конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, страна и общество получили наконец возможность развиваться, а государство – постепенно приводить в соответствие своё законодательство с нормами, принятыми в демократическом сообществе.

Уголовная статья, карающая за нетрадиционную сексуальную ориентацию в УК Грузии давно отменена. Но ещё более важно и примечательно, что постепенно сошла на нет и бытовая гомофобия: никто больше не "вычисляет" и не травит соседей, не объявляет "им" бойкот, отказываясь здороваться и пожимать руку: люди начали привыкать, что "они есть" и они "есть такие какие есть". Надо жить вместе.

Первая ЛГБТ-организация - "Идентичность" - была основана в Грузии в 2012 году. За ней последовала "Тбилиси-прайд". Один из основателей прайда, Мико Шахдинарян, в беседе с Радио Свобода заметил: "Мы уважаем этические нормы, принятые в нашем обществе. Именно поэтому не выйдем на «парад достоинства» полуголыми, как это бывает в Калифорнии или Бразилии, но уважение норм публичной этики не отменяет выбора в приватном пространстве и протеста против попрания наших социальных прав".

"Прайд" в Тбилиси, 5 июля
"Прайд" в Тбилиси, 5 июля

Мико Шахдинарян, как и многие другие грузинские либералы, считает "сердцевиной проблемы" недостаток просвещения, говорит о необходимости введения дополнительного предмета в школах, надеясь на то, что таким способом удастся нивелировать негативные стереотипы. Но ведь в Грузии со страшными гомофобными заявлениями выступают даже персоны, которых трудно обвинить в недостатке просвещённости. Например, грузинский поэт Резо Амашукели, считающийся последним представителем "золотого века" грузинской поэзии.

Акция у здания парламента Грузии в поддержку ЛГБТ-сообщества страны, 6 июля
Акция у здания парламента Грузии в поддержку ЛГБТ-сообщества страны, 6 июля

Публицист Петре Мамрадзе обращает внимание на интересную особенность независимой Грузии как наследницы грузинской ССР. По его словам, в советской Грузии, несмотря на статью уголовного кодекса «мужеложство», была бы невозможна трагедия, произошедшая в 1950-х года в Великобритании с Аланом Тьюрингом, которого применение закона 1885 года о наказании за мужеложество довело до самоубийства. Советские власти Грузии закрывали глаза на сексуальную ориентацию великого балеруна Вахтанга Чабукиани или гениального тбилисского армянина, кинорежиссёра Серго Параджанова, но и они, в свою очередь, пытались не афишировать свою личную жизнь, поскольку не только властями, но и обществом это воспринималось как «нормализация ненормального». Общественной социально-психологической доминантой и тогда считалось: "Делай что хочешь у себя дома, но только никому не говори об этом".

Но что именно создавало подобную доминанту в ментально абсолютно "несоветском" и "некоммунистическом" грузинском обществе особенно в довольно либеральные по тем меркам "позднебрежневские" времена? То же, что создает ее сейчас. Самая традиционная, самая консервативная, при этом наиболее влиятельная институция Грузии, Грузинская православная церковь, сегодня превратилась в непримиримого борца против "узаконения греха". Именно она прямо и однозначно "осеняет" действия таких организаций как "Грузинский марш" и "Союз православных родителей".

Идентичность православной церкви

Во время погрома на проспекте Руставели иерархи ГПЦ стояли возле Кашуетской церкви и пели псалмы. Местоблюститель патриарха, преподобный Шио сказал от имени святейшего в момент разгрома офиса ЛГБТ, что церковь "готова принять всех грешников, ненавидя грех, а не грешника, но никогда не смирится с узаконением греха".

Владыка Шио, как и весь священный синод, полностью осознают свою власть: ни одно правительство не решится действовать "вопреки" воле церкви. Грузины стоя пьют за "святейшего патриарха и духовного отца нации" на всех застольях, свадьбах или поминках. Православное христианство и его догматы остаются основой национальной идентичности, продолжая традицию ещё средних веков, когда идентичность определялась не этническим происхождением, а верой – христианской, мусульманской либо иудейской.

Во время гомофобной акции в Тбилиси 5 июля
Во время гомофобной акции в Тбилиси 5 июля

Многие в Тбилиси полагают, что именно в этом основное и до сих пор непреодолимое противоречие между Грузией и современной Европой, где нацию определяет национально-государственная, гражданская идентичность, но не религия. Грузинский национализм по-прежнему основан не на гражданственности, а этничности и религии. А религия, конечно, догматична. Тем более православная и тем более – в постсоветском пространстве с ещё очень слабым правовым и гражданским сознанием.

Однако если в средние века грузинское православие действительно сыграло прогрессивную роль, став бастионом сохранения проевропейской идентичности страны и народа, то сегодня, в 21-м веке, эта идентичность уже несовместима с современной Европой.

Акция в поддержку "Прайд-недели" в Тбилиси у здания парламента Грузии 6 июля
Акция в поддержку "Прайд-недели" в Тбилиси у здания парламента Грузии 6 июля

Ближайшее будущее покажет, какой метод изберёт Брюссель после позорных для "проевропейской Грузии" событий 5-6 июля: приостановит Евроасоциацию, отменит безвизовый режим, введёт экономические санкции против правительства, расписавшегося в неспособности предотвратить средневековый погром или хотя бы адекватно наказать погромщиков, большинство которых арестованы лишь по административному кодексу, либо выберет более мягкий вариант, помогая стране эволюционно преодолеть исторически сложившиеся проблемы и фобии. Во многом это зависит и от того, как поведет себя правительство Грузии после погромов.

"Власти и премьер-министр прямо поощрили эти группы радикалов, более того, использовали их для сведения счетов со своими политическими оппонентами. Использовали их для сведения счетов с медиа. И с теми людьми, чье мнение им не нравится", - отмечает в разговоре с "Эхо Кавказа" председатель Ассоциации молодых юристов Николоз Симонишвили. Такая политика, по мнению Симонишвили, ничего хорошего Грузии не сулит.

Более того, наблюдатели предлагают обратить внимание на тех, кто вышел на контракцию 5 июля. Среди них множество организаций, в той или иной степени аффилированных с Россией. В том числе объединение различных ультраправых организаций – уже упомянутый "Грузинский марш", радикальное движение "Грузинская идея", недавно образованная ультраконсервативная партия "ЭРИ", чей лидер бизнесмен Леван Васадзе не скрывает своих политических взглядов о необходимости смены курса страны с западного на северный.

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