В ночь на среду, разъярённая толпа противников Прайд-недели, впервые приводящейся в Грузии с 1 июля, сорвала с флагштока у здания парламента флаг Евросоюза. Затем звёздно-синий флаг ЕС разорвали и сожгли публично, перед телекамерами. Грузинские религиозные фанатики, возможно и не подозревали, что это именно европейский флаг, а не ЛГБТ сообщества, запланировавшего в кавказской стране первый "Парад достоинства" на 5 июля. Активисты ЛГБТ впоследствии сами отменили шествие во избежание кровопролития, которое казалось неминуемым: фанатики заняли весь проспект имени Шота Руставели. Их было так много и, главное, они были столь озлоблены, что всегда довольно профессиональная и умелая местная полиция на этот раз лишь спешно эвакуировала и прикрывала собой тех, кто мог стать жертвой расправы. В том числе всех, кто одет слишком ярко, носит серьгу – как польский турист, которого один из громил зарезал на улице почти до смерти, "подозрительно худощав и строен" будучи мужчиной и так далее.

Хроника последних дней развивалась так. 5 июля – в день, когда в столице Грузии должен был пройти Марш достоинства в поддержку ЛГБТ-сообщества, правые радикалы собрались в центре Тбилиси, разгромили офисы неправительственных организаций, избили более 50-ти представителей СМИ и вынудили организаторов марша отменить мероприятие. 6 июля проспект Руставели разделился надвое: у здания парламента собрались люди, осудившие действия ультраправых и то, как на них отреагировали власти 5 июля – эта акция носила название "За свободу", а у храма Кашвети – те, кто хотел помешать проведению этой акции. Итог: полиция задержала более 100 человек, которые пытались помешать проведению акции "За свободу". Еще совсем недавно невозможно было даже представить себе публичное сжигание флага Европы в стране, последние четверть века неутомимо стремящейся к сближению с ЕС и НАТО. И западные институты и политики отреагировали на это незамедлительно:

"Конституция Грузии наделяет всех одинаковыми правами на мирные собрания и свободу выражения мнения. Государство обязано защищать эти свободы. Когда власти смотрят, как радикальные группировки избивают журналистов и ЛГБТ+ людей, – это тревожный признак разрушения верховенства закона. Когда грузинские лидеры, «Грузинская мечта» вместо выполнения своего мандата гаранта Конституции спекулируют этим вопросом и не осуждают виновных, – это только подстрекает насилие. Ничего удивительного, что полиция не смогла и не хотела защищать пострадавших", – написала депутат Европарламента Виола фон Крамон в своем Twitter.

Грузия, как демократическое государство и само грузинское общество, на данном этапе экзамен на принятие европейских ценностей, каковыми являются толерантность, способность объединяться несмотря на различия, уважение к меньшинствам и к их праву не просто на существование, но равноправие и самовыражение, – не выдержали: религиозные фанатики, в том числе крепкие молодчики в черных майках и с профессиональными бойцовскими нарукавниками, в течение двух дней гонялись на центральных проспектах за гражданами страны, оформившей в 2014 году "Евроасоциацию", врывались в офисы неправительственных организаций, до крови избивали журналистов, в том числе репортёра Радио Свобода, выполняющих свой профессиональный долг. Об иллюзии просвещения Теперь общество пытается оценить, как такое стало возможно и почему. Легче всего объяснить произошедшее непрофессионализмом правительства Ираклия Гарибашвили, правящей партии "Грузинская мечта", а также "секретным контрактом", который якобы в своё время заключил президент РФ Владимир Путин с основателем "мечты", миллиардером Бидзиной Иванишвили: дескать таким способом власти пытаются вернуть Грузию в лоно России. Такой миф ходит сейчас по Тбилиси. Но в реальности дела обстоят гораздо хуже: проблема в очевидной несовместимости с фундаментальными европейскими ценностями мировоззрения одной из самых пассионарных страт грузинского общества. А некоторые интеллектуалы считают, что, возможно, корни уходят даже ещё глубже: это проявление несовместимости современной европейской идентичности с доминантной грузинской идентичностью, основанной на этническим национализме и православии как "главной системе ценностных координат".

Нельзя сказать, что в этом смысле Грузия не менялась на протяжении последней четверти века, когда, после завершения гражданской войны и двух жестоких конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, страна и общество получили наконец возможность развиваться, а государство – постепенно приводить в соответствие своё законодательство с нормами, принятыми в демократическом сообществе. Уголовная статья, карающая за нетрадиционную сексуальную ориентацию в УК Грузии давно отменена. Но ещё более важно и примечательно, что постепенно сошла на нет и бытовая гомофобия: никто больше не "вычисляет" и не травит соседей, не объявляет "им" бойкот, отказываясь здороваться и пожимать руку: люди начали привыкать, что "они есть" и они "есть такие какие есть". Надо жить вместе. Первая ЛГБТ-организация - "Идентичность" - была основана в Грузии в 2012 году. За ней последовала "Тбилиси-прайд". Один из основателей прайда, Мико Шахдинарян, в беседе с Радио Свобода заметил: "Мы уважаем этические нормы, принятые в нашем обществе. Именно поэтому не выйдем на «парад достоинства» полуголыми, как это бывает в Калифорнии или Бразилии, но уважение норм публичной этики не отменяет выбора в приватном пространстве и протеста против попрания наших социальных прав".

Мико Шахдинарян, как и многие другие грузинские либералы, считает "сердцевиной проблемы" недостаток просвещения, говорит о необходимости введения дополнительного предмета в школах, надеясь на то, что таким способом удастся нивелировать негативные стереотипы. Но ведь в Грузии со страшными гомофобными заявлениями выступают даже персоны, которых трудно обвинить в недостатке просвещённости. Например, грузинский поэт Резо Амашукели, считающийся последним представителем "золотого века" грузинской поэзии.

Публицист Петре Мамрадзе обращает внимание на интересную особенность независимой Грузии как наследницы грузинской ССР. По его словам, в советской Грузии, несмотря на статью уголовного кодекса «мужеложство», была бы невозможна трагедия, произошедшая в 1950-х года в Великобритании с Аланом Тьюрингом, которого применение закона 1885 года о наказании за мужеложество довело до самоубийства. Советские власти Грузии закрывали глаза на сексуальную ориентацию великого балеруна Вахтанга Чабукиани или гениального тбилисского армянина, кинорежиссёра Серго Параджанова, но и они, в свою очередь, пытались не афишировать свою личную жизнь, поскольку не только властями, но и обществом это воспринималось как «нормализация ненормального». Общественной социально-психологической доминантой и тогда считалось: "Делай что хочешь у себя дома, но только никому не говори об этом". Но что именно создавало подобную доминанту в ментально абсолютно "несоветском" и "некоммунистическом" грузинском обществе особенно в довольно либеральные по тем меркам "позднебрежневские" времена? То же, что создает ее сейчас. Самая традиционная, самая консервативная, при этом наиболее влиятельная институция Грузии, Грузинская православная церковь, сегодня превратилась в непримиримого борца против "узаконения греха". Именно она прямо и однозначно "осеняет" действия таких организаций как "Грузинский марш" и "Союз православных родителей". Идентичность православной церкви Во время погрома на проспекте Руставели иерархи ГПЦ стояли возле Кашуетской церкви и пели псалмы. Местоблюститель патриарха, преподобный Шио сказал от имени святейшего в момент разгрома офиса ЛГБТ, что церковь "готова принять всех грешников, ненавидя грех, а не грешника, но никогда не смирится с узаконением греха".

Владыка Шио, как и весь священный синод, полностью осознают свою власть: ни одно правительство не решится действовать "вопреки" воле церкви. Грузины стоя пьют за "святейшего патриарха и духовного отца нации" на всех застольях, свадьбах или поминках. Православное христианство и его догматы остаются основой национальной идентичности, продолжая традицию ещё средних веков, когда идентичность определялась не этническим происхождением, а верой – христианской, мусульманской либо иудейской.

Многие в Тбилиси полагают, что именно в этом основное и до сих пор непреодолимое противоречие между Грузией и современной Европой, где нацию определяет национально-государственная, гражданская идентичность, но не религия. Грузинский национализм по-прежнему основан не на гражданственности, а этничности и религии. А религия, конечно, догматична. Тем более православная и тем более – в постсоветском пространстве с ещё очень слабым правовым и гражданским сознанием. Однако если в средние века грузинское православие действительно сыграло прогрессивную роль, став бастионом сохранения проевропейской идентичности страны и народа, то сегодня, в 21-м веке, эта идентичность уже несовместима с современной Европой.