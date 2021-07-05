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В Тбилиси радикалы напали на журналистов Радио Свобода

Дато Коридзе и Торнике Мандария

В Тбилиси, у здания представительства ООН, подверлись нападению журналисты Грузинской службы Радио Свобода Торнике Мандария и Дато Коридзе. Они пострадали при выполнении профессиональных обязанностей. Была повреждена их рабочая техника.

В столице Грузии в понедельник вспыхнули беспорядки с участием противников намеченного на вечер 5-го июля на центральном проспекте Руставели шествия ЛГБТ-сообщества. О задержаниях зачинщиков столкновений информации не было.

Ранее местные СМИ сообщили о нападениях на журналистов у здания парламента Грузии. Издания пишут о причастности к столкновениям представителей ультраконсервативных и радикальных движений.

В министерстве внутренних дел страны в связи с атаками на репортёров сообщили что начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса - о незаконном воспрепятствовании журналистам и о насилии.

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