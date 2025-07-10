Европейский парламент выразил доверие Урсуле фон дер Ляйен

Европейский парламент отклонил вотум недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Против ее отставки проголосовали 360 депутатов, за - 175, 18 воздержались. Для смещения Урсулы фон дер Ляйен с ее нынешнего поста требовалась поддержка двух третей депутатов Европейского парламента.

Голосование о доверии фон дер Ляйен было инициировано в основном крайне правыми депутатами. Румынский парламентарий Георге Пипереа обвинил ее в непрозрачности работы Комиссии. В частности, Пипереа критиковал отказ раскрыть переписку с главой фармацевтической компании Pfizer во время пандемии COVID-19.Фон дер Ляйен в ответ заявила, что ее действия позволили обеспечить всем странам ЕС равный доступ к вакцинам против COVID.

Несмотря на то, что сторонники отставки Урсулы фон дер Ляйен не имели реальных шансов на успех, голосование стало политическим вызовом для председателя Еврокомиссии — особенно на фоне переговоров ЕС с США о торговых пошлинах.