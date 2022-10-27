Европейский центральный банк вновь резко поднял базовую ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг второй раз подряд резко повысил базовую процентную ставку - на 0,75 процентных пункта, до 2%. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

О решении объявлено на фоне рекордной инфляции в еврозоне, пишет "Немецкая волна". Издание отмечает, что впервые на аналогичный шаг в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне решились 8 сентября.

"Совет управляющих принял решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к её среднесрочному целевому уровню в 2%", - подчёркивает регулятор.

Обычными считаются изменения на 0,25 процентных пункта. В конце июля, базовая ставка, на протяжении нескольких лет находившаяся на нулевом уровне, была поднята на 0,5 процентных пункта.

Повышение базовой ставки призвано сделать кредиты более дорогими, снизить спрос на них со стороны предприятий и потребителей, уменьшить тем самым находящуюся в обращении денежную массу и в результате затормозить инфляцию. Одновременно, однако, происходит и снижение деловой активности, что ведёт к замедлению экономического роста.

Инфляция в еврозоне выросла до рекордного уровня в сентября из-за значительного удорожания энергоносителей и продуктов питания. По сравнению с тем же месяцем в прошлом году потребительские цены выросли на 9,9%. Это самый высокий уровень с момента введения в оборота евро в 1999 году.