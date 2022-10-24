Более 70% европейцев сократили расходы на повседневные товары

В условиях нарастающего экономического кризиса почти три четверти европейцев сократили расходы на повседневные товары, включая продукты питания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт компании IRI, которая занимается исследованием рынка.

71% жителей на шести ключевых рынках Европы уже значительно изменили свои потребительские привычки. Так более половины из трёх тысяч респондентов сократили расходы на предметы первой необходимости. Треть была вынуждена использовать личные сбережения или взять кредит для оплаты счетов.

Рекордная инфляция и проблемы с поставками газа из России подрывают доверие потребителей. На этом фоне растут опасения, что еврозона приближается к стадии рецессии, пишет Bloomberg.

По словам старшего вице-президента IRI Ананды Рой, сильная "инфляционная усталость" вынуждает европейцев вспоминать привычки суровых 1970–1980-х годов: сокращать рацион питания, экономить с помощью скидок, а также покупая товары под маркой торговых сетей, а то и вовсе близкие к просрочке товары.

Почти половина опрошенных европейцев сказали, что также сократили расходы на доставку продуктов и стали меньше есть в ресторанах, барах и кафе.