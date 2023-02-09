"Евросоюз будет с Украиной до ее победы". Зеленский в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе, поблагодарил их за помощь, которую Киев получает от ЕС после начала российского военного вторжения. "Украина вместе с Европой защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира", – сказал он;

Ожидавшееся наступление российских войск на границе Луганской и Харьковской области Украины началось, считают эксперты американского исследовательского центра "Институт изучения войны";

В России пятый год подряд фиксируется сокращение населения. Главной причиной эксперты называют падение рождаемости. Особую роль в снижении рождаемости играют падение реальных доходов населения, а также – общая ситуация неопределенности и тревожности из-за войны с Украиной, развязанной год назад;

Глава украинского Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов встретился в киевской мечети с восемью российскими военнопленными, среди которых были уроженцы Чечни.

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