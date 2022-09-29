Евросоюз может запретить гражданам России пользоваться криптовалютой, то есть переводить её на европейские счета и кошельки или с них. Ограничение могут ввести в готовящийся восьмой пакет санкций против страны за вторжение в Украину. Об этом пишут Coindesk и Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

В пятом пакете санкций в начале апреля ЕС ограничила максимальную сумму для использования криптовалюты 10 тысячами евро. Теперь этот порог планируется снизить до нуля. Компаниям, зарегистрированным в странах ЕС, нельзя будет работать с криптовалютой российских граждан и бизнеса.

Международные финансовые санкции ограничили возможность финансовых транзакций для многих крупных российских банков, в Россию запрещено ввозить наличные доллары и евро. Российские банки значительно ограничили возможности работы клиентов с этими валютами. В этих условиях в стране вырос спрос на переводы через криптовалюту и стейблкоины (криптовалюту со стабильным курсом). Их используют в том числе чтобы вывести деньги из России за границу.