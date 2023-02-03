Евросоюз опубликовал заявление к годовщине приговора Навальному 

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в специальном заявлении ко второй годовщине тюремного приговора Алексею Навальному осудил российские власти за издевательства и пытки, которым оппозиционер подвергается в заключении.
По мнению Борреля, Россия "несёт ответственность за безопасность и здоровье" Навального, который "из тюремной камеры мужественно продолжает выступать против подавления свободы слова и независимых СМИ".
Представитель Евросоюза также отметил, что "необоснованная, неспровоцированная и незаконная война России против Украины, которая продолжается уже двенадцатый месяц, только усилила внутренние репрессии и систематические преследования наиболее ярых критиков Кремля и гражданского общества в целом".
- 2 февраля 2021 года российский суд назначил Алексею Навальному реальный тюремный срок вместо условного по так называемому делу "Ив Роше". Позже оппозиционера этапировали во владимирскую колонию №6, в которой он находится до сих пор. Уже в колонии Навального дополнительно осудили по делам о мошенничестве и неуважении к суду.
- В последнее время Навальный практических не выходит из штрафного изолятора, куда его отправляют по надуманным поводам или незначительным нарушениям - например, за то, что он не вовремя умывался или не по уставу застегивал пуговицу на робе. За полгода оппозиционер провел в ШИЗО больше 100 дней, что привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.
- В данный момент против Навального расследуются ещё несколько уголовных дел. В частности его обвиняют в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет.
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