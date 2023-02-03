Евросоюз опубликовал заявление к годовщине приговора Навальному 

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в специальном заявлении ко второй годовщине тюремного приговора Алексею Навальному осудил российские власти за издевательства и пытки, которым оппозиционер подвергается в заключении.

По мнению Борреля, Россия "несёт ответственность за безопасность и здоровье" Навального, который "из тюремной камеры мужественно продолжает выступать против подавления свободы слова и независимых СМИ".

Представитель Евросоюза также отметил, что "необоснованная, неспровоцированная и незаконная война России против Украины, которая продолжается уже двенадцатый месяц, только усилила внутренние репрессии и систематические преследования наиболее ярых критиков Кремля и гражданского общества в целом".