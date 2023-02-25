Евросоюз принял новый пакет санкций в отношении России

Новый пакет санкций Евросоюза против России принят. Об этом глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель сообщил в твиттере.
Дипломат подчеркнул, что санкции затронут и тех, кто кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6000 украинских детей.
В новом санкционном списке 121 лицо, среди которых 96 организаций.
Брюссель планировал принять 10-й по счёту пакет ограничений к 24 февраля, к годовщине начала войны России с Украиной. Обсуждение затянулось из-за Польши, которая утверждала, что предлагаемые санкции слишком мягкие.
В ночь на 25 февраля Варшава согласовала ограничения при условии будущих санкций для российских алмазов, каучука и предприятий атомной отрасли. Главными оппонентами Польши выступали Германия и Италия.
Согласно заявлению ЕС по новым санкциям, ограничения касаются транзита через Россию товаров двойного назначения. Запрещён экспорт в Россию спецтехники, запчастей и электроники.
Кроме того, под ограничения попали три банка. Их названия пока не указаны.
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