Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против России

Евросоюз продлил на полгода, до 15 сентября, действие персональных санкций против России. Как говорится в заявлении Совета ЕС, речь идет об ограничениях в отношении лиц, ответственных ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В список входят около 2600 физических и юридических лиц. Согласно сообщению, из него были исключены пять умерших людей. Кроме того, Совет ЕС решил не продлевать санкции в отношении двух лиц. Как сообщает DW, речь идет о голландском нефтетрейдере Нильсе Троосте и дочери главы "Транснефти" Майе Болотовой.

Санкции предполагают ограничения на поездки физических лиц в Евросоюз, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам из списка.

Ранее издание Euractiv написало, что Венгрия и Словакия потребовали исключить из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.