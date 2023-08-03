Евросоюз расширил санкции против Беларуси

Европейский союз в четверг объявил о расширении санкций в отношении Беларуси - в связи с российской агрессией против Украины и содействием, которое оказывает ей Минск. Сообщение об этом опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Как говорится в сообщении, главная цель новых мер - борьба с обходом санкций, введённых против России. Для этого санкционные режимы в отношении России и Беларуси унифицируются, чтобы нельзя было обойти санкции против России, используя Беларусь.

Речь идёт в частности о расширении списка товаров, экспорт которых запрещён в Беларусь. Речь идёт о запрете на ввоз оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий для авиации и космической индустрии и других отраслей, которые, как сказано в сообщении, могут способствовать военному и технологическому развитию страны. О подробностях пока не сообщается.

Евросоюз после 24 февраля 2022 года ввёл уже 11 пакетов санкций в отношении России. Некоторые из этих пакетов предусматривают и ограничительные меры в отношении Беларуси, однако в целом санкционный режим в отношении Минска более мягок. При этом Беларусь входит с Россией в Таможенный союз и единое экономическое пространство, что позволяет в ряде случаев использовать её территорию для поставок подсанкционных товаров в Россию.

В последнее время в ЕС выражают обеспокоенность относительно размещения в Беларуси наёмников российской ЧВК "Вагнер". Власти Польши считают, что их могут использовать для провокаций против страны. Лидеры Польши и Литвы в четверг встретились в польском городе Сувалки - в так называемом Сувалкском коридоре, соединяющем две страны ЕС. Они заявили о необходимости укрепления границы с Беларусью. Обсуждается и вариант полного закрытия погранпереходов.