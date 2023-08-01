Лукашенко назвал шуткой свои слова о вагнеровцах и Польше

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко во вторник назвал шуткой свои слова о том, что наёмники ЧВК "Вагнер", находящиеся в Беларуси, говорили ему о своих планах "сходить на экскурсию" в Польшу, - что ряд комментаторов, в том числе на Западе, интерпретировали как намёк на вооружённую провокацию против этой страны.
"Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим", - сказал Лукашенко, выступая в Брестской области в западной Беларуси. При этом далее в том же выступлении он выразил уверенность в том, что вагнеровцы действительно могут напасть на Польшу, и отметил, что только белорусские власти их от этого удерживают. Власти Польши, по мнению Лукашенко, должны сказать ему спасибо "за то, что мы пригласили к себе этих бойцов". "Пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", - заявил белорусский лидер.
Он прокомментировал также недавнее высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что более 100 наёмников передислоцировалось к границам Польши и Литвы, к так называемому Сувалкскому коридору, и готовят провокации. "Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно", - сказал Лукашенко, отметив, что Беларуси "тысячу лет не нужен" Сувалкский коридор. По его словам, наёмники якобы обучают белорусских военных бесплатно.
"Находясь под Осиповичами, в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также сказал, что в страну привезено уже более половины российского ядерного оружия, которое запланировано разместить в Беларуси.
- Наёмники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Беларусь после попытки мятежа в России в конце июня. Белорусские власти сообщили, что они будут обучать белорусских военных. Вагнеровцы прибывают в Беларусь без тяжёлой бронетехники. Их основной лагерь расположен в Могилёвской области.
- 23 июля на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Лукашенко заявил: "Нас стали напрягать вагнеровцы. "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув".
- В польском городе Жешув расположен аэродром, на который поставляется военная техника и вооружения, поставляемые Украине странами Запада. Впоследствии они отправляются в Украину наземным путём. По словам Лукашенко, по договорённости с Путиным он "держит" наёмников ЧВК "Вагнер" в центре Беларуси, а не передислоцирует их к западным границам, "потому что у них настроения плохие". Путин при словах Лукашенко об "экскурсии" в Варшаву и Жешув улыбался.
- Сувалкский коридор (по названию польского города Сувалки) – территория, соединяющая Польшу и Литву, шириной менее 100 километров. К северо-западу от него находится российская Калининградская область, к юго-востоку – территория Беларуси. В различных публикациях о гипотетическом вооружённом конфликте между Россией и НАТО нередко речь идёт о том, что Россия в ходе такого конфликта, перерезав этот коридор, может отрезать страны Балтии от Польши и, следовательно, вообще Западной Европы.
- Слова Моравецкого о вагнеровцах вызвали противоречивую реакцию в самой Польше. Лидеры оппозиции утверждают, что премьер-министр запугивает граждан, чтобы те на предстоящих выборах поддержали правящую партию. Слова оппозиционного лидера Дональда Туска о том, что правительство Польши "ждёт помощи" от вагнеровцев, в свою очередь, вызвало возмущение сторонников властей.
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