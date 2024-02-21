Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России

Постпреды стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. Утвердить его планируется к годовщине ввода российских войск на территорию Украины – 24 февраля.

В новый санкционный список попадут около 200 юридических и физических лиц. Однако, уточняется, что в 13-ом пакете санкций не будет отраслевых мер. Новый список ограничений будет одним из самых больших среди тех, которые были когда-либо приняты в отношении России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ограничит доступ России к беспилотникам, а Евросоюзу нужно продолжать ослаблять "военную машину Путина".

В настоящее время Евросоюз ввёл двенадцать пакетов санкций, ограничивающих товарооборот с Россией и деятельность российской политической элиты. В Евросоюзе считают, что "санкции лишают российскую армию и её поставщиков товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на суверенной территории Украины".

Санкции против России были приняты в ответ на её полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. После того как Россия объявила об аннексии украинских территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, ограничения были расширены.

Ранее Евросоюз продлил действие санкций, расширенных после российской аннексии украинских территорий, до 24 февраля 2025 года.