После начала войны товарооборот ЕС и России сократился в 2,8 раза

Товарооборот между Россией и Евросоюзом сократился в 2,8 раза по сравнению с довоенным 2021 годом. Это следует из свежей статистики европейского агентства Eurostat, на которую обратил внимание РБК.

По итогам 2023 года Россия продала в страны ЕС товары на сумму 50,6 миллиарда евро, а ЕС в Россию – на сумму 38,3 миллиарда евро.

При этом большую часть импорта из России в ЕС по-прежнему составляют нефтепродукты – 29,1 миллиарда евро. Европейские страны продолжают закупать в России трубопроводный и сжиженный природный газ, которые не попали под санкции, введённые против России из-за её вторжения в Украину. При этом доля российского газа в импорте ЕС всё же сократилась: с 40% в 2021 году до 15% в прошлом.

Также Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия продолжают покупать российскую нефть, поставленную морским путём (Болгария обещает прекратить это в марте 2024 года) и по нефтепроводу "Дружба".

Помимо нефтепродуктов, страны ЕС закупают в России чёрные и цветные металлы, ядерное топливо и удобрения. В Россию же страны ЕС поставляют фармацевтическую продукцию – около 23% всего европейского экспорта в Россию – и другие товары, относящиеся преимущественно к "гуманитарной" части поставок.

В ответ на российское вторжение в Украину Евросоюз ввёл уже 12 пакетов санкций против России. В январе 2024 года издание Politico констатировало, что "под санкциями находятся уже все крупные товары".