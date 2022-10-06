Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против российской экономики

Страны Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против российской экономики за февральское вторжение в Украину. В него входит запрет на транспортировку нефти выше установленного потолка цен, ограничения на импорт стальной продукции, пластмасс и некоторых видов химикатов. Россиянам будет запрещено пользоваться европейскими криптокошельками.

Европейским компаниям будет запрещено оказывать России IT- и юридические услуги, разрабатывать архитектурные и инжиниринговые проекты, говорится на сайте Совета Европы. В Россию будет запрещён экспорт гражданского оружия и военного транспорта и расширенного списка продукции, использующейся в авиационной отрасли.

Из России будет запрещено ввозить бумагу и древесную массу, сигареты, пластик и косметику. Будет запрещён ввоз любых товаров, произведённых на контролируемых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.

Санкционный список будет расширен за счёт людей, причастных к организации референдумов о выходе из Украины на контролируемых Россией территориях, представителей оборонной отрасли и людей, распространяющих дезинформацию о войне.

Гражданам Евросоюза будет запрещено занимать руководящие посты в некоторых подконтрольных России организациях. Санкции будут введены против "Российского морского регистра судоходства". Это организация регистрирует гражданские суда, принадлежащие российским владельцам и проводит их техническую инспекцию.

Подробный список ограничений должен быть опубликован в официальном журнале ЕС. После этого они вступят в силу.