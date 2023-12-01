Евросоюз введет санкции против "ЧВК "Редут" из-за покушения на Зеленского

Евросоюз планирует до конца года ввести санкции против "ЧВК "Редут" – организации, участвующей в российском вторжении в Украину. Об этом стало известно расследовательским проектам "Система" и "Схемы".

В проекте санкционного списка говорится, что "Редут" несёт ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Кроме того, в списке указано, что бойцы "Редута" причастны к попыткам покушений на президента Украины Владимира Зеленского.

1 декабря "Система" и "Схемы" выпустили расследование, в котором утверждается, что "ЧВК "Редут" на самом деле представляет собой масштабную систему вербовки под управлением российской военной разведки ГРУ. В неё входят не менее двадцати вооружённых формирований.

В тексте говорится, что в системе воюют от 7 до 25 тысяч наёмников, формально не состоящих на российской военной службе. У добровольцев более привлекательные условия договора. Им разрешено уходить со службы, получать деньги наличными, им обещаны большие, чем в армии, выплаты за ранения и смерть.

"Система" установила, что подразделениями в "Редуте" руководят замглавы ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, бывший сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев и полковник Генштаба Сергей Дроздов. Алексеев уже находится под санкциями США и ЕС, а Кондратьев и Дроздов пока не внесены в эти списки. Все трое офицеров отказались от комментариев.

Авторы расследования обратились за комментариями в Минобороны России, но на момент публикации ответов не получили. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прочитал вопросы в телеграме и не ответил на них. Замглавы ГРУ Владимир Алексеев только поставил на сообщение "сердечко".