Евросоюз ввел санкции против российской группы алмазодобывающих компаний "Алроса" и ее генерального директора Павла Маринычева.

"Алроса" занимает лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Компания занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.

"Алмазная отрасль имеет стратегическое значение для экономики Российской Федерации, поскольку является крупнейшим несырьевым экспортным товаром страны", – говорится в официальном журнале ЕС.

В сообщении также отмечается, что "Алроса" имеет давние партнерские отношения с Вооруженными Силами России, поскольку с 1997 года организация спонсирует подводную лодку ВМФ России – Б-871 "Алроса".

"Таким образом, "Алроса" участвует в экономическом секторе, обеспечивающем существенный источник доходов правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", – сказано в публикации.