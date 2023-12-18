Евросоюз утвердил двенадцатый пакет санкций против России

Евросоюз утвердил новый, двенадцатый пакет экономических санкций против России. В нём содержатся запрет на импорт российских алмазов, ужесточение правил реэкспорта и введение новых персональных санкций.

Пакет включает запрет на импорт российских непромышленных алмазов с января 2024 года и поэтапный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с марта 2024 года.

Швейцария, не являясь членом Евросоюза, присоединяется к санкциям, касающимся запрета на импорт российских железа и стали.

ЕС ужесточит импортно-экспортный контроль по правилу "Не в Россию". Это означает, что в контрактах, которые заключают европейские экспортёры, должен содержаться пункт, запрещающий перепродажу в Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях или для разработки военных систем. Список таких товаров тоже дополнен: в него добавлены некоторые химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и сервоприводы для беспилотных летательных аппаратов, станки и детали оборудования.

Наконец, ЕС ввёл дополнительные ограничения на импорт товаров, которые приносят значительные доходы России и тем самым позволяют ей продолжать войну против Украины. Это некоторые виды чугуна, медная и алюминиевая проволока и фольга, трубы. Вводится новый запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом. Более строгие меры будут введены для соблюдения потолка цен на российскую нефть.

Кроме того, Евросоюз расширил реестр российских или связанных с Россией организаций, в отношении которых вводятся персональные санкции, включив в него ещё 29 юридических лиц. ЕС считает их непосредственно причастными к финансированию агрессии России в Украине. Их список пока официально не опубликован. Однако расследовательский проект Радио Свобода и "Настоящего Времени" "Система" ознакомился с черновиком. По сведениям журналистов, под запрет может попасть, в частности, российская финансовая разведка – Росфинмониторинг, а также её директор Юрий Чиханчин.

С другой стороны, Евросовет решил сделать некоторые исключения из ограничений на ввоз предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены и одежда, а также на въезд в ЕС тех автомобилей, которые имеют дипломатический регистрационный номер. Кроме того, чтобы облегчить въезд в ЕС гражданам Европейского Союза, проживающим в России, государства-члены могут разрешить въезд их автомобилей при условии, что эти автомобили не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях.