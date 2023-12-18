Евросоюз ввел санкции против сына Медведева и родственницы Путина

В рамках нового пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против 61 человека и 86 юридических лиц. Список опубликован в официальном журнале ЕС.

Под ограничения попали сын заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева Илья и двоюродная племянница президента России Владимира Путина Анна Цивилева – она возглавляет государственный фонд "Защитники Отечества", который оказывает поддержку ветеранам боевых действий в Украине и родственникам погибших на этой войне. В отношении самого фонда также введены ограничения.

Кроме того, в санкционный список попали телеканалы "Спас" и "Царьград", особая экономическая зона "Алабуга", группа "АльфаСтрахование", Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, 14 членов ЦИКа и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ограничения также введены против ПАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина", Казанского вертолетного завода, гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова и главнокомандующего воздушно-космическими силами России Виктора Афзалова.

В МИД России заявили ТАСС, что российская сторона ответит на принятый Евросоюзом 12-й пакет санкций.

18 декабря Евросоюз утвердил новый, двенадцатый пакет экономических санкций против России. В нём содержатся запрет на импорт российских алмазов, ужесточение правил реэкспорта и введение новых персональных санкций.

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