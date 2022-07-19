ЕС включит в санкционный список актёров Безрукова и Машкова

В новый пакет санкций Евросоюза попадут актёры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает телеканал Настоящее Время со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Собеседники телеканала уточнили, что Безруков поддержал российское вооружённое вторжение на территорию Украины, а Машков выступает за признание самопровозглашённых республик Донбасса. Собянина европейские власти считают близким к российскому президенту Владимиру Путину.

Агентство Reuters сообщает, что под ограничения также попадёт Сбербанк.

В целом в новом санкционном списке будет около 50 российских физических и юридических лиц.

18 июля главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет ограничений – в том числе на торговлю золотом и товарами двойного назначения, на госзакупки, приём депозитов, бухгалтерские услуги и аудит.