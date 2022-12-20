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Время Свободы

Погладил эго Лукашенко. Зачем Путин летал в Минск

Информационный дайджест "Время Свободы", 20 декабря

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Время Свободы - Темы дня 20.12.2022
by Радио Свобода

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Для чего Владимир Путин впервые за три с половиной года летал в Минск;

По данным фонда "Русь сидящая", российские власти вербуют украинских военнопленных, предлагая им свидание с родными и помилование за отказ от обмена;

Международный уголовный суд в Гааге завершил расследование военных преступлений во время российско-грузинской войны 2008 года;

На канале "Настоящее время" вышел запрещенный к показу в России документальный фильм "Голод".

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