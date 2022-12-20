Погладил эго Лукашенко. Зачем Путин летал в Минск

Для чего Владимир Путин впервые за три с половиной года летал в Минск;
По данным фонда "Русь сидящая", российские власти вербуют украинских военнопленных, предлагая им свидание с родными и помилование за отказ от обмена;
Международный уголовный суд в Гааге завершил расследование военных преступлений во время российско-грузинской войны 2008 года;
На канале "Настоящее время" вышел запрещенный к показу в России документальный фильм "Голод".
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