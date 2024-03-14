Эйнштейн, Бор, Навальный и "умное" голосование

Вооруженные подразделения, сформированные из граждан России, воюющих на стороне Украины, вновь атаковали приграничные регионы России;
Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы, Иван Охлобыстин заявил, что русский народ готов к жертвам ради "спасения мира";
Активистку движения "Путь домой" Марию Андрееву сотрудники предостерегли от участия в акции "Полдень без Путина";
Как власти России пытаются провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины;
Попытки сорвать акцию "Полдень без Путина";
Откажутся ли страны ЕС и США признать легитимность президентских выборов в России;
"Яблоко" призывает не голосовать ни за кого на президентских выборах;
Сторонники Алексея Навального предлагают выбирать, за кого подать голос в рамках "умного" голосования, следуя принципам квантовой физики.
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