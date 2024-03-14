Эйнштейн, Бор, Навальный и "умное" голосование

Вооруженные подразделения, сформированные из граждан России, воюющих на стороне Украины, вновь атаковали приграничные регионы России;

Владимир Путин призвал россиян прийти на выборы, Иван Охлобыстин заявил, что русский народ готов к жертвам ради "спасения мира";

Активистку движения "Путь домой" Марию Андрееву сотрудники предостерегли от участия в акции "Полдень без Путина";

Как власти России пытаются провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины;

Попытки сорвать акцию "Полдень без Путина";

Откажутся ли страны ЕС и США признать легитимность президентских выборов в России;

"Яблоко" призывает не голосовать ни за кого на президентских выборах;

Сторонники Алексея Навального предлагают выбирать, за кого подать голос в рамках "умного" голосования, следуя принципам квантовой физики.