"Её магнетизм притягивал каждого". Сто лет со дня рождения Мэрилин Монро

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 1 июня

01:03 МГАТЭ выразило озабоченность в связи с двумя ударами беспилотников по Запорожской АЭС.В аннексированном Крыму введены талоны на бензин

04:36 Как долго продлится штурм российскими войсками Константиновки в Донбассе

08:13 Владимир Зеленский заявил об «окне возможностей» для мирных переговоров. Лукашенко отрицает планы участия армия Беларуси в войне

11:20 Путин: Выход из ЕАЭС будет стоить Армении 14 процентов ВВП. Пашинян: Референдум о членстве Армении в ЕС сейчас не нужен. Россия ввела новые ограничения на товары из Армении

17:48 США и Иран продолжают переговоры, но обмениваются ударами. Израиль захватил крепость Бофор на юге Ливана

22:02 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро