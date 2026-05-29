Удар по стране НАТО. Российский дрон врезался в дом в Румынии

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 29 мая

01:15 Российский беспилотник врезался в дом в Румынии. Бухарест закрывает консульство РФ в Констанце

04:32 Страны ЕАЭС призвали к проведению в Армении референдума по вопросу о сближении с ЕС

06:09 США и другие страны Совета Безопасности ООН осудили угрозы России наносить «систематические» удары по Киеву

09:43 Западные гувернантки для сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой

16:36 США заявляют о скором заключении соглашения с Ираном, Израиль расширяет операции на юге Ливана и в секторе Газа

20:00 Взрыв ракеты компании Blue Origin на стартовой площадке на мысе Канаверал

22:52 Книга недели: сборник «Алексей Ремизов глазами современников»