"Её придавило бетонной плитой". Новый российский удар по Киеву

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 14 мая
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 14 мая

01:12 Россия нанесла один из самых мощных за время войны ударов по Украине. В Киеве разрушен жилой дом, около 10 погибших

02:43 Жители осажденного Славянска покидают город

04:18 Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку «по собственному желанию»

06:13 Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправлен под стражу с правом внесения залога

07:41 Собрано достаточно подписей под петицией, обязывающей Палату представителей Конгресса США рассмотреть законопроект об усилении поддержки Соединенными Штатами Украины

14:34 Визит Дональда Трампа в КНР

25:51 Умерла искусствовед, вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

