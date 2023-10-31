F-16 для Украины прибудут в учебный центр в Румынии через две недели

Истребители F-16, которые Нидерланды решили передать Украине, через две недели прибудут в Румынию для обучение украинских пилотов. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в разговоре по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это означает, что курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать, могут начаться в ближайшее время", – написал Рютте в социальной сети Х.

Марк Рютте также отметил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Киев, а события на Ближнем Востоке не должны отвлечь внимание Запада от войны в Украине.

Помимо Нидерландов, свои истребители F-16 также передадут Украине Бельгия, Дания и Норвегия, ожидается, что Киев их получит в течение следующего года.

Ранее сообщалось, что Украина получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании после подготовки пилотов и инженеров.

В конце августа Дания начала обучение восьми украинских пилотов на F-16 на датской авиабазе в Скридструпе вместе с 65 украинскими военнослужащими, которые пройдут обучение по техническому обслуживанию этих истребителей.

Украинские военные надеются начать боевые полеты на этих истребителях к февралю 2024 года.

Недавно Бельгия заявила, что в 2025 году передаст Украине истребители F-16 и предложит обслуживать весь парк самолетов, которые получит Киев.