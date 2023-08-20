Зеленский: Киев получит 42 истребителя F-16 после обучения пилотов

Украина получит 42 истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Об этом после встречи с премьер-министром Нидердандов Марком Рютте сообщил президент Украины.

"Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел", — написал Владимир Зеленский в телеграме.

Рютте на пресс-конференции уточнил, что Нидерланды и Дания передадут F-16 Киеву, когда будут выполнены условия для поставки. Когда именно Украина получит истребители и когда закончится обучение лётчиков, Рютте не уточнил.

Украина с начала российского вторжения потеряла большую часть парка боевой авиации, Киев требует от западных союзников предоставить армии современные истребители.

В августе Вашингтон дал разрешение на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды. В то же время ни одно из 11 государств, поддерживающих обучение украинских военных, пока не выделило самолёты для этой программы.

Издание Politico сообщало, что группа из восьми пилотов, свободно владеющих английским языком, уже определена, но первые самолёты могут быть доставлены Киеву не раньше весны 2024 года.

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