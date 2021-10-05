РКН: Facebook удалил запрещенный в РФ контент по требованию властей

Компания Facebook удалила по требованию российских властей публикации с запрещенным в России контентом из одноимённой соцсети и с принадлежащего компании сервиса Instagram. Об этом сегодня сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

По его словам, речь идет о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих российское законодательство. По данным чиновника, неудалёнными остаются около двух тысяч материалов.

Собеседник газеты добавил, что корпорации всё еще грозит штраф в одну десятую от оборота, так как по закону запрещенный контент должны были удалить в течение суток после требования Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что сумма штрафов Facebook за отказ удалять запрещенный контент достигла 90 миллионов рублей. Однако как отмечают эксперты, у Facebook нет в России ни счетов, ни каких-либо активов, поэтому и взыскать этот штраф с корпорации будет затруднительно. Кроме того, пока в России не начал действовать закон "о приземлении" зарубежных IT-компаний, поэтому у российских властей нет как таковых рычагов воздействия на компанию: "Максимально возможная мера – это замедление трафика сервисов Facebook", - считает председатель комиссии по цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

В феврале 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный властями страны контент. Если компании не могут дать оценку материалам, они должны отправить их в течение суток в Роскомнадзор. В рамках этого закона ведомство также требовало от видеохостинга YouTube удалить ролики об акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Корпорация это делать отказалась.