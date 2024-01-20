Башкирский активист Фаиль Алсынов обратился к сторонникам из СИЗО

Башкирский активист Фаиль Алсынов, который на этой неделе был приговорён к 4 годам колонии, обратился к своим сторонникам с письмом из СИЗО. Он призвал их соблюдать закон и воздерживаться от насилия. Акция в защиту Алсынова у суда в городе Баймак 17 января сопровождалась столкновениями с полицией, были пострадавшие, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Текст письма опубликовал адвокат Алсынова Ильнур Суюндуков. Оно написано на башкирском языке. Перевод на русский публикует издание "Важные истории".

Алсынов пишет, что находится в СИЗО Магнитогорска в Челябинской области – то есть его вывезли из Башкортостана. Активист утверждает, что среди участников событий 17 января были провокаторы, которые "подталкивали людей на противозаконные действия. В том числе, оказывать сопротивление полиции, ворваться в здание суда". "Это абсолютно неправильно", – отмечает Алсынов и призывает сторонников действовать "исключительно в рамках закона". По мнению активиста, именно властям Башкортостана, в том числе главе республики Радию Хабирову, выгодно выставить участников акций протеста экстремистами.

Алсынов также призвал поддержать участников акций в его защиту, которые были арестованы.

В субботу стало известно о том, что первым обвиняемым по делу о массовых беспорядках в связи с событиями в Баймаке стал активсист Ильяс Байгускаров. Об этом сообщил "Медиазоне" брат активиста.

Байгускарова задержали в Баймаке 17 января. Позже его отпустили, однако ночью 18 января повторно задержали в Уфе. Пока неизвестно, избрали ли ему какую-либо меру пресечения. Ильяс Байгускаров известен тем, что защищал исторический музей в Уфе на территории древнего городища Башкорт, где власти начали строительство храма и парка, отмечает Idel.Реалии.

17 января суд в Баймаке приговорил экоактивиста и бывшего лидера башкирской национальной организации "Башкорт" Фаиля Алсынова к четырем годам колонии по делу о возбуждении ненависти. Поводом для преследования стала его речь на народном сходе в селе Ишмурзино Баймакского района в апреле 2023 года. Тогда он произнес слова "кара халык", которые с башкирского переводятся как "чёрный люд". Тем самым, утверждает следствие, Алсынов оскорбил жителей Кавказа и Центральной Азии. Сам он утверждает, что речь шла о "простых людях".

Поддержать Алсынова в день приговора пришли более тысячи человек. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, избивала демонстрантов дубинками. Около двадцати участников протеста обратились за медицинской помощью. Более десяти участников схода у суда получили административные аресты по статьям о неповиновении требованиям полицейских или нарушении правил проведения митингов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителей власти.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя в четверг столкновения сторонников Алсынова с полицией у здания суда в Баймаке, заявил, что не будет "терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию" и "покажет истинное лицо организаторов", которых он обвинил в сепаратизме.

Организация Amnesty International заявила, что необходимо беспристрастное расследование действий полиции, включая применение силы в отношении протестующих, и потребовала немедленного освобождения всех мирных протестующих. Об этом заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. "Обвинения против протестующих и утверждения властей о том, что они реагировали на массовые беспорядки, кажутся совершенно необоснованными", - говорится в заявлении.