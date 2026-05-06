"Фактически смертельный приговор". Ученых из Сибири осудили за "госизмену"

Сибирские физики, 81-летний Валерий Звегинцев из Новосибирска и 71-летний Владислав Галкин из Томска, приговорены к 12,5 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене. Приговор 5 мая вынесен в Новосибирске. Суд шел с 2024 года и проходил в закрытом режиме. По сведениям российских СМИ, обвиняемым вменили публикацию секретных сведений в иранском журнале. Оба занимались исследованиями гиперзвуковых технологий.

До того, как приговор вступит в законную силу, оба ученых будут находиться под домашним арестом.

"Не смог выслушать приговор стоя"

Звегинцева задержали весной 2023 года.

– Три года под арестом, Валерию Ивановичу даже гулять не разрешали все это время. Он сдал так, что даже не смог выслушать приговор стоя. Ходить может только с тросточкой, – говорит коллега Звегинцева Валентин (мы меняем имена наших собеседников по соображениям их безопасности – СР). – Казалось бы, 81 год человеку. Но еще в свои 70 с лишним лет он преподавал студентам, патенты делал. Потому что он наукой жил. Посмотрите видео с семинара для молодежи от 2019 года – какой он бодрый. Они – следователи на допросах – его там просто убили. С 23 года его просто заперли дома, лишили работы, обвинили черт знает в чем. Поэтому он выглядит сейчас на все 90. У него инвалидность второй группы уже поставлена. Как он переживет тюрьму? Да никак! Это для него фактически смертельный приговор.

Валерий Звегинцев в 2001 году основал в новосибирском Институте теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН) лабораторию "Аэрогазодинамика больших скоростей", изучающую гиперзвуковые технологии, и руководил ей до 2006-го. Ранее его коллектив занимался созданием аэродинамической трубы адиабатического сжатия АТ-303, что было связано с исследованиями по разработке перспективных летательных аппаратов. В 2006 году Звегинцева на посту главы лаборатории сменил Александр Шиплюк, который позже возглавил институт. На счету Звегинцева более 300 научных работ, в том числе монография и 10 патентов. Сотрудником ИТПМ он числился до своего ареста в апреле 2023-го.

В декабре того же года в рамках "дела Звегинцева" в Томске был задержан его постоянный соавтор, доцент Томского политехнического университета Владислав Галкин. До марта 2025 года ученого держали в СИЗО, и только в последний год адвокаты добились смягчения меры пресечения до домашнего ареста. В апреле 2026-го Галкину исполнился 71 год.

– Предположу, что к этому времени из пожилого ученого фээсбэшники все-таки выколотили признание в мифической госизмене, поэтому и смягчили меру. Просто на основании возраста или состояния здоровья они на это (домашний арест) не идут, – говорит Анатолий, адвокат, специализирующийся на делах о госизмене и шпионаже. – Поэтому дела о госизмене, связанные с любимым Путиным "гиперзвуком", они и вменяют пожилым ученым, в надежде, что те из-за состояния здоровья быстрее подпишут любые признания.

Новосибирский суд признал физиков виновными в двух эпизодах государственной измены (ст. 275 УК РФ) и, помимо 12,5 лет колонии строгого режима каждому, им установили ограничение свободы на полтора года после освобождения.

– Владислав Михайлович – кандидат физико-математических наук. Он трудился доцентом в отделении нефтегазового дела инженерной школы природных ресурсов ТПУ. Насколько мы поняли, одна из публикаций, вмененных им в вину, – совместная со Звегинцевым статья в иранском журнале. В этой работе они описали метод, который используется при создании гиперзвукового комплекса "Авангард", а также ракет "Кинжал", "Сармат", "Циркон", – говорит бывший коллега Галкина Олег. – Журнал абсолютно научного профиля, по газовой динамике. В нем не только они публиковались. И процедура всегда одна и та же – сами же сотрудники ФСБ проверяют публикацию перед отправкой. Иногда – по нескольку раз. В случае с Владиславом Михайловичем они проверили текст дважды!

Весной 2023 года коллеги Звегинцева по институту публиковали открытое письмо в его защиту и в защиту других арестованных физиков. Оно было опубликовано на сайте Института им.Христиановича. Сейчас оно удалено. Сотрудники учреждения признались, что снять публикацию их "настоятельно попросили". "Вы же не хотите, чтобы число арестованных выросло", - цитируют ученые "просьбу".

Впрочем, копии письма сохранились на других ресурсах. Его авторы напоминали, что за предшествующий год в госизмене обвинили как минимум троих ученых института, специализирующихся на аэродинамике, – Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева. Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова и директора этого же института Александра Шиплюка задержали в 2022 году. Шиплюка обвиняли в передаче секретных сведений Китаю (по сведениям коллег, речь опять же шла о гиперзвуке), Маслова – в преступном сотрудничестве с Германией.

"Наши коллеги всегда оставались верны интересам страны, прошли с нашим институтом тяжелейшие времена девяностых, помогли сохранить науку в Новосибирске, проводя исследования на высочайшем мировом уровне и активно работая с молодежью. Каждый из них воспитал большое количество учеников, фактически создав в ИТПМ СО РАН свою научную школу. Каждого из них мы знаем как патриота и порядочного человека, не способного совершить то, в чем их подозревают следственные органы", – говорится в письме.

Авторы обращения отмечали, что на фоне действий следователей уже закрываются критически важные направления исследований, необходимые для создания новой техники, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями. Происходящее, по их мнению, грозит катастрофой отечественной аэродинамике.

"Все они [новосибирские ученые, арестованные по 275-й статье] известны своими блестящими научными результатами. Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину, посвятив свою жизнь служению российской науке, – говорится в письме. – Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности – выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах. Мы хорошо знаем результаты, которые открыто представляли в последние годы наши коллеги, и уверены на сто процентов, что всё это имеет отношение исключительно к фундаментальной науке. Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были. Представление таких результатов не только не может нанести ущерба безопасности нашей Родины, но и наоборот, повышает престиж российской науки в мире".

"Быть ученым в России сегодня просто опасно"

По словам коллеги Звегинцева Александра, перед публикацией в иранском журнале его работу проверяли не просто дважды, а двумя разными составами "экспертной комиссии".

– "Для выявления наличия сведений ограниченного доступа" – так они обозначили ее цель. В комиссии каждый раз был разный состав экспертов. Ничего не нашли! – говорит Александр. – Поэтому, собственно, и опубликовали. Впрочем, они ничего подозрительного не находили и в тех научных материалах Анатолия Александровича [Маслова], Александра Николаевича [Шиплюка], за которые на них завели уголовные дела. Все эти экспертизы, разрешившие публикацию, институт тщательно собрал и отправил следствию. Как видите, им на это все равно.

В сентябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Шиплюка к 15 годам колонии строгого режима. Ученый вину не признал, заявив, что сведения, о которых идет речь в деле, находятся в открытом доступе.

В мае 2024 года в Санкт-Петербурге к 14 годам был приговорен бывший главный научный сотрудник ИТПМ Анатолий Маслов.

Почти одновременно с Масловым за госизмену был арестован новосибирский ученый Дмитрий Колкер. Ученого забрали из больницы с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Спустя три дня близкие Колкера получили телеграмму о его смерти. Главное военное следственное управление СК не нашло признаков преступления в смерти арестованного новосибирского ученого Дмитрия Колкера, следует из результатов проверки ведомства.

– Примечательно, что обоих давно приглашали зарубежные институты. В том же Китае прямо роскошное предложение делали. Но нет, они же патриоты. Решили остаться. Тем более, что семьи, дети не представляли свои жизни вне России, – говорит коллега осужденных ученых Всеволод. – Я не знаю, жалеют ли они сейчас. Но молодежь активно сваливает. Если не удается за рубеж, просто меняют место работы. Быть ученым в России сегодня просто опасно.