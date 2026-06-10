Фаната "Спартака" приговорили к 13 годам по делу о связи с РДК

2-й Западный окружной военный суд приговорил 37-летнего футбольного фаната "Спартака" Дмитрия Ионова к 13 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщил проект "Слово защите".

По версии следствия, в 2023–2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку "Русского добровольческого корпуса" (РДК), воюющего на стороне Украины. Российские власти считают РДК террористической организацией.

Следствие также утверждало, что Ионов намеревался присоединиться к подразделению и участвовать в боевых действиях, но не смог выехать из России из-за отсутствия загранпаспорта.

В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинения в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур пытали его, добиваясь признательных показаний.

"Сначала били током электрошокером во время обыска в квартире, где находился мой 13-летний сын-инвалид", – рассказал Ионов в суде.

Как отмечает "Слово защите", после обыска сын Ионова начал жаловаться на ночные кошмары и рисовать картинки, на которых изображены пытки его отца.

Одним из свидетелей обвинения выступил Никита Войцеховский, проходящий по схожему делу. Он утверждал, что Ионов фотографировал автомобили с украинскими номерами в Москве и отправлял снимки лидеру РДК Денису Капустину. По версии Войцеховского, таким образом РДК пытался установить родственников владельцев автомобилей. Капустин назвал эти утверждения "какой-то чушью".

В мае стало известно о задержании адвоката Ионова Игоря Поповского по обвинению в мошенничестве. Суд дал обвиняемому неделю на поиск нового защитника, после чего родственники заключили соглашение с другим адвокатом.

По данным "Слова защите", помимо нынешнего приговора Ионову может грозить новое уголовное дело по статье о госизмене.

В день вынесения приговора правозащитный центр "Мемориал" признал Ионова и Войцеховского политзаключёнными.

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